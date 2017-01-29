Nişan yüzüklerini Erdoğan taktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başından yaralanan ve hastanede tedavi gören gazi Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ümraniye İnkılap Mahallesi Uslu Sokak'ta oturan gazi Yaman'ın evine geldi.

Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Erdoğan, Yaman'ın eşini ve iki çocuğunu ziyaret ederek, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.







NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın nişan merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı.



Ziyarette Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



