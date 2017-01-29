Nişan aldı!

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Acı haber bu kez Samsun'dan geldi. 37 yaşındaki Nihat Güney ile Emine Çatal (35), ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Bir süre flört eden ikili, ilişkiye başladı. Çift, nişanlandı. Ancak genç kadın, 7 ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek yüzük attı. Nihat'ın dünyası başına yıkıldı. Dün ise Çatal'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Genç kadının baba evinde gitti. İkili burada birbirine girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, silahını çekti. Önce Emine'nin ardından da kendisi kafasına ateş etti. Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları Emine Çatal ve Nihat Güney'i kanlar içinde bulunca polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Eve giden ekipler, Güney'in öldüğünü belirledi ve ağır yaralı Emine Çatal'ı ise hastaneye kaldırdı. Çatal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.