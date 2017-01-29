Nişan aldı!

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Acı haber bu kez Samsun'dan geldi. 37 yaşındaki NihatGüney ile Emine Çatal (35), ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Bir süre flört eden ikili,ilişkiye başladı. Çift, nişanlandı. Ancak genç kadın, 7 ay önce evlenmekten vazgeçtiğinisöyleyerek yüzük attı. Nihat'ın dünyası başına yıkıldı. Dün ise Çatal'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Genç kadının baba evinde gitti. İkili burada birbirine girdi. Tartışmanınbüyümesi üzerine Nihat Güney, silahınıçekti. Önce Emine'nin ardından da kendisi kafasına ateş etti. Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları Emine Çatal ve Nihat Güney'i kanlar içinde bulunca polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Eve giden ekipler, Güney'in öldüğünü belirledi ve ağır yaralı Emine Çatal'ı isehastaneye kaldırdı. Çatal, doktorların tümçabasına rağmen kurtarılamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.