Mühendislik hayali Paris’e götürdü

Genetikmühendisiolmak isteyen18 yaşındakiİzmirli DefneAksoy, hayalininpeşindenParis'egidip, sınıfındaki3 yabancıöğrencidenbiri oldu.Genç kız DiderotÜniversitesiBiyolojiBölümü'ne girmeyi başardı. Okulubitirip kendi laboratuvarını açacağı günleriiple çektiğini söyleyen Defne Aksoy, "Enbüyük hayalim Fransızca konuşulan birülkede kendi laboratuvarımı kurarakinsanoğlunun başına bela olan hastalıklaraçare aramak" dedi.
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