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Mühendislik hayali Paris’e götürdü

Mühendislik hayali Paris’e götürdü
Genetik mühendisi olmak isteyen 18 yaşındaki İzmirli Defne Aksoy, hayalinin peşinden Paris'e gidip, sınıfındaki 3 yabancı öğrenciden biri oldu. Genç kız Diderot Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne girmeyi başardı. Okulu bitirip kendi laboratuvarını açacağı günleri iple çektiğini söyleyen Defne Aksoy, "En büyük hayalim Fransızca konuşulan bir ülkede kendi laboratuvarımı kurarak insanoğlunun başına bela olan hastalıklara çare aramak" dedi.
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