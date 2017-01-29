Muhalif sever!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,halkta hiçbir karşılığı olmayan ve birsüre önce MHP'den atılan Ümit Özdağ'labir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, partilerinmuhalif isimleriyle referandum sürecinikonuştuğu iddia edildi. sosyal medyadaeleştiri alan bu görüşme, kararsız MHP'liseçmeni de tabanın yanınan itti. CHP'ninreferandum öncesi halka gitmek yerinekapalı kapılar ardında bu tür hamleleryapması, parti tabanında da rahatsızlığıarttırdı. Bazı CHP'lilerin bu konudaKılıçdaroğlu'nu uyardığı, ancak bir sonuçalamadığı belirtildi.
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