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Muhalif sever!

Muhalif sever!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkta hiçbir karşılığı olmayan ve bir süre önce MHP'den atılan Ümit Özdağ'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, partilerin muhalif isimleriyle referandum sürecini konuştuğu iddia edildi. sosyal medyada eleştiri alan bu görüşme, kararsız MHP'li seçmeni de tabanın yanınan itti. CHP'nin referandum öncesi halka gitmek yerine kapalı kapılar ardında bu tür hamleler yapması, parti tabanında da rahatsızlığı arttırdı. Bazı CHP'lilerin bu konuda Kılıçdaroğlu'nu uyardığı, ancak bir sonuç alamadığı belirtildi.
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