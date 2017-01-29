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Metina sinyali

’cü , Bursa’da yakalandı. Kendisinin ’ya örgüt içindeki ’çilerin isimlerini verdiği ortaya çıktı. Sorguda bu suçu reddetti. Ancak cep telefonu kayıtları PKK’nın Metina Kampı’ndan geldi

Metina sinyali
Bursa'daki operasyonunda örgütün "" da tutuklandı. Yaklaşık bir haftadır sorgusu yapılan Bulut ifadesinde örgütün 'Her şeyi inkar edin' talimatına uydu. Tüm suçları reddetti. FETÖ'nün birçok eğitim kurumundan görev yapan ve örgüt içinde hızla yükselerek sözde "Türkiye eğitim imamı" görevine getirilen Bulut son olarak FETÖ'nün en büyük mali desteğini sağladığı Kaynak Holding'te İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev almıştı.

HER ŞEYİ İNKAR ETTİ AMA KAÇAMADI
ile görüşüp örgüt içindeki elemanlarını listesini verdiğini reddeden Bulut ifadesinde, FETÖ'nün PKK ve Kuzey Irak imamı olan Talip Büyük'ün Işık Okulları'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ve okulun ihtiyaçlarını Kaynak Holding'ten aldıkları için görüştüklerini anlattı. Büyük ile Kuzey Irak'ta ürün memnuniyeti için 2013-2014'te görüştüğünü ancak PKK ile hiç görüşmediğini söyleyen Bulut'un HTS kayıtları ifadesini yalanladı. Çünkü Bulut ile Büyük'ün o tarihlerdeki sinyali Metina'dan çıktı. İstihbarat kaynakları ise Bulut'un ticari faaliyet bahanesiyle Metina'ya gidip PKK'nın ele başlarına FETÖ'den aldığı ve terörle mücadelede kullanılan stratejileri, kozmik bilgileri, istihbarat çalışmalarına ilişkin önemli belgeler ile PKK'nın içine sızmış MİT ve emniyet mensuplarının listesini verdiğini ortaya çıkardı. Bu arada Bulut, Talip Büyük ve bir diğer FETÖ'cü Doğan Ertuğrul'un terör örgütü PKK'ya para yardımında bulundukları ve işbirliği teklifi de yaptıkları belirlendi.



PKK'DAKİ MİT'ÇİLERİ FETÖ DEŞİFRE ETTİ
MİT görevlilerinin edilmesi, PKK-FETÖ işbirliğinin geçmişe dayandığını ortaya çıkardı. 15 Temmuz sonrası de FETÖ'cülere kucak açarak kanlı ihaneti pekiştirmişti.

HOBİ OLSUN DİYE BYLOCK
Amerika'ya yaptığı gezide FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini ve toplantılarına katıldığını kabul eden Cemal Bulut, örgüt üyeliğini inkar etti. Bulut, 'la ilgili soruya ise "ByLock'u kısa süre kullandım. Meraktan yükledim" yanıtını verdi. Bank Asya'da hesabı olmadığını söyleyen Bulut'un banka kayıtlarında 1 milyon 200 bin TL'nin üzerinde parasının olduğu tespit edildi.
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