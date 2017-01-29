Kadınlar sahaya

AK Parti Kadın Kolları Başbakanı Lütfiye Selva Çam, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum için çalışmaya başladıklarını, kadın üyelerini harekete geçireceklerini, kampanya sürecinde "iyilikte buluşalım" sloganı kullanacaklarını söyledi. Çam, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin şu mesajları verdi: Bi zim kadın kollarımız 81 il 919 ilçede örgütlenmiş, 4.5 milyona yakın üyesi olan çok büyük bir örgüt. Çin dışarıda tutarsak dünyada da bizimle rekabete girecek bir örgütlenme yok. CHP'nin yanlış bir yönlendirme yapmak amaçlı 30 Soru 30 Cevap şeklinde bir metin çıkarmıştı. Biz de 30 Yanlış Cevap 30 Doğru Cevap çalışması hazırladık...