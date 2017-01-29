Kadınlar sahaya

AK Parti Kadın Kolları BaşbakanıLütfiye Selva Çam, cumhurbaşkanlığısistemi ile ilgili referandum için çalışmayabaşladıklarını, kadın üyelerini hareketegeçireceklerini, kampanya sürecinde "iyiliktebuluşalım" sloganı kullanacaklarınısöyledi. Çam, Cumhurbaşkanlığı sistemineilişkin şu mesajları verdi: Bi zim kadınkollarımız 81 il 919 ilçede örgütlenmiş,4.5 milyona yakın üyesi olan çok büyükbir örgüt. Çin dışarıda tutarsak dünyada dabizimle rekabete girecek bir örgütlenmeyok. CHP'nin yanlış bir yönlendirme yapmakamaçlı 30 Soru 30 Cevap şeklinde birmetin çıkarmıştı. Biz de 30 Yanlış Cevap30 Doğru Cevap çalışması hazırladık...
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