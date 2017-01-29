İntihar tabelası

Kocaeli'de dün bir alışveriş merkezinin tabelasının üzerine intihar etmek amacıyla çıkan 29 yaşındaki adam ortalığı karıştırdı. Işık C., bir süre önce eşinden boşandı. Borçları da dağ gibi birikti. Bu nedenle psikolojisibozuldu. Bunalıma girdi.Önceki gün bir AVM'nintabelasına çıktı. İntiharakalkıştı. Durumu farkeden vatandaşlar, polisve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, canına kıymak isteyen adamı ikna etmek için büyük çaba harcadı. Işık Ç., yarım saat sonra çıktığı yerden indirildi. Emniyet ekipleriolay ile ilgili soruşturmabaşlatırken Işık C.'nindaha önce de aynı şekildebir kez intihar girişimindebulunduğu öğrenildi.
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