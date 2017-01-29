İntihar tabelası

Kocaeli'de dün bir alışveriş merkezinin tabelasının üzerine intihar etmek amacıyla çıkan 29 yaşındaki adam ortalığı karıştırdı. Işık C., bir süre önce eşinden boşandı. Borçları da dağ gibi birikti. Bu nedenle psikolojisi bozuldu. Bunalıma girdi. Önceki gün bir AVM'nin tabelasına çıktı. İntihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, canına kıymak isteyen adamı ikna etmek için büyük çaba harcadı. Işık Ç., yarım saat sonra çıktığı yerden indirildi. Emniyet ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken Işık C.'nin daha önce de aynı şekilde bir kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.