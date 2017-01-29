İmam nikahlı eşini öldürdü

Van'da 2 gün önce 27 yaşındaki Halit Çançin'in tartıştığı imam nikahlı eşi Kader Özdemir (20), ağabeyinin evine gitti. Ancak daha sonra geri döndü. Çift yine birbirine girdi. Cani koca, kadının boğazını sıkıp defalarca bıçakladı. Daha sonra da kaçtı. Komşular, polise haber verdi. Ekipler, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çançin, polise giderek teslim oldu. Suçunu itiraf eden katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.