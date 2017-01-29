İmam nikahlı eşini öldürdü

Van'da 2 gün önce 27 yaşındaki HalitÇançin'in tartıştığı imam nikahlı eşi KaderÖzdemir (20), ağabeyinin evine gitti. Ancakdaha sonra geri döndü. Çift yine birbirinegirdi. Cani koca, kadının boğazınısıkıp defalarca bıçakladı.Daha sonra da kaçtı. Komşular,polise haber verdi. Ekipler,Özdemir'in hayatını kaybettiğinibelirledi. Çançin, polise giderekteslim oldu. Suçunu itirafeden katil zanlısı, çıkarıldığımahkemece tutuklandı.
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