Hükümetten bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş bir televizyon kanalında katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş açıklamasında kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkında verdikleri kararlar hakkında da konuştu. Kurtulmuş bedelli askerlikle ilgili de "Terörle mücadelenin bu durumda olmasından kaynaklı bedelli askerlik herhangi bir biçimde gündemde değildir. Yakın zamanda da gündemimizde olmayacak" dedi.



Özel bir televizyon kanalında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, izleyicilerden gelen "Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna "Türkiye'nin şu ortamında bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda da Bakanlar Kurulu'nda da konuşulan bir konu değildir. Yakın dönemde de gündeme gelme ihtimali yoktur" şeklinde cevap verdi.