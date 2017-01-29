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HDP'li hakkında karar

' da gözaltına alınarak Diyarbakır' a getirilen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı

HDPli Ayhan Bilgen hakkında karar

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 'da gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır'a getirilen Bilgen, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işleminin ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Bilgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 29 Ocak 2017, Pazar 10:27
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