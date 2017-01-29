Yol Durumu
  1. Fena çarptılar
  2. Muhalif sever!

Gri panik!

İstanbul Zeytinburnu açıklarına 3 yıl önce demir atan Bereket isimli , önceki gece battı. Gemiden sızan yakıt denizi griye boyadı. Ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı

Gri panik!
İstanbul Zeytinburnu açıklarına 3 yıl önce demir atan Bereket isimli kuru yük si önceki gece su almaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini aradı. Ancak 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi suya gömülmekten kurtarılamadı. Geminin sadece arka bölümünde bulunan güverteleri su üzerinde kaldı. Geminin hacizli olduğu ve içinde personelin bulunmadığı öğrenildi. Batığı kurtarmaya çalışan ekipler, dün şafak vakti çalışma başlattı. Gemiden madde sızdığı anlaşıldı. Bunun üzerine sızıntının çevreye yayılması için önlemler artırıldı. Batığın etrafı bariyerlerle çevrildi. Denizdeki temizlik sürerken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bir römorkör de hazır bekletildi. Öte yandan Kıyı Emniyeti de gemi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kazazede gemi üzerinde herhangi bir personele rastlanılmamıştır. Geminin hızlı bir şekilde su aldığı tespit edimiştir. Kısa bir süre içinde yaşam mahalli ve ambarlara su girişi olmuş ve gemi yarı batık hale gelmiştir. Çalışmalarımız sürüyor" denildi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar