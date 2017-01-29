Gri panik!

İstanbul Zeytinburnu açıklarına 3 yıl önce demir atan Bereket isimli kuru yük gemisi önceki gece su almaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini aradı. Ancak 2 bin 980 grostonluk,115 metre uzunluğundaki gemisuya gömülmekten kurtarılamadı. Geminin sadece arka bölümünde bulunan güverteleri su üzerinde kaldı. Geminin hacizli olduğu ve içinde personelin bulunmadığı öğrenildi. Batığı kurtarmaya çalışan ekipler, dün şafak vakti çalışma başlattı. Gemidenmadde sızdığı anlaşıldı. Bununüzerine sızıntının çevreye yayılmasıiçin önlemler artırıldı. Batığın etrafı bariyerlerle çevrildi. Denizdeki temizlik sürerken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bir römorkör de hazır bekletildi. Öte yandan Kıyı Emniyeti de gemi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kazazede gemi üzerinde herhangi bir personele rastlanılmamıştır. Geminin hızlı bir şekilde su aldığı tespit edimiştir. Kısabir süre içinde yaşam mahallive ambarlara su girişi olmuş vegemi yarı batık hale gelmiştir.Çalışmalarımız sürüyor" denildi.
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