Gemi dolusu kaçak

Suriyeli kaçakların yurt dışı hayali kısa sürdü. Silivri'de denize açılan teknedeki 276 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalandı. İstanbul Valiliği, önceki akşam kaçak göçmenlerle denize açılan teknenin yakalandığını açıkladı. Teknedeki Suriyeliler ile birlikte göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 3 Türk gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 23.50'de Selimpaşa'da bir tekneyle göçmen kaçakçılığı yapıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir. Üzerinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilerek saat 06.00'da Büyükdere'ye intikal ettirilip gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.