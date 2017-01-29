Fena çarptılar

İstanbul Silivri'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Zengin yaşlı bir çifti hedef olan kumpas çetesi, R.Ş. (72) adına FETÖ'yü öven bir bildiri hazırladı. Kağıdı ise camiiye bıraktı. İmam jandarmayı aradı. Gözaltına alınan yaşlı adamın, suçsuz olduğu ortaya çıktı. Boş durmayan sahtekarlar, bu kez de polise, R.Ş.'nin eşi Ş.Ş. ismiyle ihbar maili gönderdi. Yazıda ise "Eşim FETÖ'cü, hakim ve savcılara rüşvet vererek, serbest kaldı" ifedeleri yer aldı. Adliyeye çağrılan yaşlı kadın, maile kendisinin atmadığını ve eşinin bu tür ilişkilerinin olmadığını savundu. Çete bu kez de PTT'den Silivri Kaymakamlığı'na zarf gönderdi. R.Ş.'nin terör örgütüne üye olduğunu belirtti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlılardan birinin eşkalini belirledi. Çift ise şahsı daha önce temas kurdukları emlakçının yanında gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler operasyon düzenledi. Emlakçı S.U. ve müdür lakaplı C.B. yakalandı. Tutuklanan zanlıların yaşlı çiftin arsalarına petrol istasyonu kurulması bahanesiyle tam 1 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.