Emlak vergisi!

İzmir'de 25 Ocak günü, Cezaevinden 5 ay önce tahliye olan Turan Sert (35), bir fırında kasiyer olarak çalışan 23 yaşındaki yeğeni Şeyma Soyuipek ile söz konusu evde buluştu. Sert, genç kızı öldürdü. Ardından da intiharetti. Soyuipek'in bir süre önce erkek arkadaşı ile aralarında söz yüzüğü taktıkları ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olayın yaşandığı evi günlük eşyalı olarak kiraya veren emlakçıya ağır ceza geldi. Kanun hükmünde kararname ile 1174 sayılı kimlik bildirim kanunda yapılan yeni düzenlemeyle emlakçı M.H.'ye evde kalanlarınkimliklerini emniyetebildirmediği için Asayiş ŞubeMüdürlüğü Ahlak Büro Amirliğiekipleri tarafından 10 binlira ceza kesildi. Emlakçı M.H. cezanın ardından ev kiralama işini bıraktı, internetteki ilanlarını kaldırdı. Turan Sert'in facebook hesabından 3.5 ay önce, "Belki de bizim kaderimiz mutsuz olmaktı, sırf başkaları mutlu olsun diye" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü.
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