Emlak vergisi!

İzmir'de 25 Ocak günü, Cezaevinden 5 ay önce tahliye olan Turan Sert (35), bir fırında kasiyer olarak çalışan 23 yaşındaki yeğeni Şeyma Soyuipek ile söz konusu evde buluştu. Sert, genç kızı öldürdü. Ardından da intihar etti. Soyuipek'in bir süre önce erkek arkadaşı ile aralarında söz yüzüğü taktıkları ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olayın yaşandığı evi günlük eşyalı olarak kiraya veren emlakçıya ağır ceza geldi. Kanun hükmünde kararname ile 1174 sayılı kimlik bildirim kanunda yapılan yeni düzenlemeyle emlakçı M.H.'ye evde kalanların kimliklerini emniyete bildirmediği için Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 bin lira ceza kesildi. Emlakçı M.H. cezanın ardından ev kiralama işini bıraktı, internetteki ilanlarını kaldırdı. Turan Sert'in facebook hesabından 3.5 ay önce, "Belki de bizim kaderimiz mutsuz olmaktı, sırf başkaları mutlu olsun diye" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü.



Ceyhan TORLAK