İngiltere Başbakanı Theresa May ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmelerin son derece faydalı olduğunun altını çizerek, "Türkiye, Birleşik Krallığın en eski dostlarından birisi. İlişkilerimizin tarihine baktığımızda 400 yılı aşkın bir tarihten bahsedebiliriz. Dolayısıyla gelecekte de yapabileceğimiz elbette çok şey vardır bu köklü ilişkilerin üzerine yeni aşamalar koymak isteriz. 15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız, büyük bir mücadele gösterdiniz. Türkiye'nin bu demokrasiyi şimdi de sürdürmesi, hukukun üstünlüğü ve uluslar arası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bunlara devam etmesi çok çok önemli" dedi. May, Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulundu: Kıbrıs konusunda bir taahhüdümüz söz konusu. Bir çözüm bulunmasını arzuluyoruz. Suriye konusunda da DAEŞ'a karşı birlikte bir mücadelemiz söz konusu. Barış koşullarını orada oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yaptığımız çalışmaları sivil havacılık güvenliği üzerinde yoğunlaştırmak istiyoruz...