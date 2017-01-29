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sıkıştı yardıma koştu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında da terörden temizlenme noktasına geldi. Mehmetçik ile baş edemeyen geri çekilme hazırlıkları yaparken yardım ’dan geldi. nün uzantısı YPG, ’ta Türk askerine bombalı araçla saldırı yapmadan hemen önce durduruldu

DEAŞ sıkıştı PKK yardıma koştu
DEAŞ nden temizlenen 'ta, Türk askerine saldırı hazırlığındaki bomba yüklü araç etkisiz hale getirildi. Sağ ele geçirilen 2 terörist ise, saldırı talimatını Menbiç'teki /PYD elebaşlarından aldıklarını itiraf etti. 21 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, 'nin kuzeyindeki Türk askerine karşı bombalı bir saldırı önlendi. terör örgütünden temizlenen Cerablus'ta asayişi sağlayan ve gerektiğinde 'a desteğe giden Mehmetçik, bomba yüklü bir aracı fark edince hemen etkisiz hale getirdi. Bomba yüklü araçta bulunan şoför ve bombayı patlatacak olan terörist sağ ele geçirildi.

HAİNLER MENBİÇ'TEN GELDİ
Teröristlerden Hüseyin el-Hamad, kendisine bomba yüklü aracı Menbiç'ten Cerablus'a getirme ve Türk askeri konvoyu geçerken patlatma görevi verildiğini belirtti. Hamad, bu talimatı ise Menbiç'teki Dindar ve Fırat isimli PKK'lı teröristlerden aldığını söyledi. Araç şoförü Muhammed Rahim isimli terörist ise, kendisine araçtaki bombanın kumandasını Menbiç'ten getirme görevi verildiğini söyledi. Rahim, "Aracı Cerablus'un çevresinde Türk konvoyunun geçişi sırasında patlatmak istiyorduk" dedi.


* Türk askerini hedef alan bomba telefon sinyali ile aktive edilecekti.
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