DEAŞ sıkıştı PKK yardıma koştu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab da terörden temizlenme noktasına geldi. Mehmetçik ile baş edemeyen DEAŞ geri çekilme hazırlıkları yaparken yardım PKK’dan geldi. Terör örgütünün uzantısı YPG, Cerablus’ta Türk askerine bombalı araçla saldırı yapmadan hemen önce durduruldu
DEAŞ terör örgütünden temizlenen Cerablus'ta, Türk askerine saldırı hazırlığındaki bomba yüklü araç etkisiz hale getirildi. Sağ ele geçirilen 2 terörist ise, saldırı talimatını Menbiç'teki PKK/PYD elebaşlarından aldıklarını itiraf etti. 21 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Suriye'nin kuzeyindeki Türk askerine karşı bombalı bir saldırı önlendi. DEAŞ terör örgütünden temizlenen Cerablus'ta asayişi sağlayan ve gerektiğinde El Bab'a desteğe giden Mehmetçik, bomba yüklü bir aracı fark edince hemen etkisiz hale getirdi. Bomba yüklü araçta bulunan şoför ve bombayı patlatacak olan terörist sağ ele geçirildi.
HAİNLER MENBİÇ'TEN GELDİ
Teröristlerden Hüseyin el-Hamad, kendisine bomba yüklü aracı Menbiç'ten Cerablus'a getirme ve Türk askeri konvoyu geçerken patlatma görevi verildiğini belirtti. Hamad, bu talimatı ise Menbiç'teki Dindar ve Fırat isimli PKK'lı teröristlerden aldığını söyledi. Araç şoförü Muhammed Rahim isimli terörist ise, kendisine araçtaki bombanın kumandasını Menbiç'ten getirme görevi verildiğini söyledi. Rahim, "Aracı Cerablus'un çevresinde Türk konvoyunun geçişi sırasında patlatmak istiyorduk" dedi.
* Türk askerini hedef alan bomba telefon sinyali ile aktive edilecekti.
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