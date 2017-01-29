Cumhuriyet yazarı rezil oldu

Gezi eylemlerinde Taksim meydanından ülkesini yurtdışına şikayet etmesi ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş kendisini komik duruma düşürecek bir tweet attı. Aydıntaşbaş, kırdığı potun farkına varsa da paylaşımını kaldırmak için çok geç kaldı.
Cumhuriyet Yazar Aslı Aydıntaşbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkesinde 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği ve hamilik yapılmasına rağmen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bir mülteci kızla çekilen fotoğrafını 'Başkan olacaksan böyle ol. Mültecilere kapısını açtı' cümlesiyle paylaştı.
3.5 MİLYON MÜLTECİ İÇİN 20 MİLYAR DOLAR HARCAMAYI KANADA MI YAPTI?
Paylaşımı fark edenlerin yoğun tepkisi sonrasında söz konusu tweeti kaldırsa da Aydıntaşbaş'ın hesabına Türkiye'nin mülteciler için yaptıklarına ilişkin ders niteliğinde tweetler gelmeye devam ediyor.
İşte o tweet ve tepkilerden bazıları:
kalan karakter 1000
bu kari yazar falan degil memur... bunu oraya getirenlerin dediklerinin haricinde baska bir sey yazamaz...o capta zaten karida yok....TC haric herkese hizmet eder...
başkanlık nasıl olur gorecekler
Bunlara laf anlatamazsın. Dertleri gerçekler değil ki bunların; bazısı yarı aydın ezik , bazısı da görevini yerine getiriyor.
Ne yedirib iciriyorlar bunlara nerde yasiyorlar bunlar uzaylimi bu kadin sanki Türkiyeye dün gelmis tipik chp ve cumhuriyet gazetesi zihniyeti bence aydan yöneltilip huydan vazgecmiyorlar
CİA dan maaşlı gazeteci kılıklı ajanlar.
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