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Cumhuriyet yazarı rezil oldu

Terör destekçisi Cumhuriyet Gazetesi yazarı yine rezil oldu. Gezi olayları sırasında ülkesini yurtdışına şikayet etmesiyle bilinen sözde yazar ülkesindeki 3,5 milyon mülteciden bihaber.

Cumhuriyet yazarı rezil oldu

Gezi eylemlerinde Taksim meydanından ülkesini yurtdışına şikayet etmesi ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı kendisini komik duruma düşürecek bir tweet attı. Aydıntaşbaş, kırdığı potun farkına varsa da paylaşımını kaldırmak için çok geç kaldı.

Cumhuriyet Yazar Aslı Aydıntaşbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkesinde 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği ve hamilik yapılmasına rağmen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bir mülteci kızla çekilen fotoğrafını 'Başkan olacaksan böyle ol. Mültecilere kapısını açtı' cümlesiyle paylaştı.

3.5 MİLYON MÜLTECİ İÇİN 20 MİLYAR DOLAR HARCAMAYI KANADA MI YAPTI?
Paylaşımı fark edenlerin yoğun tepkisi sonrasında söz konusu tweeti kaldırsa da Aydıntaşbaş'ın hesabına Türkiye'nin mülteciler için yaptıklarına ilişkin ders niteliğinde tweetler gelmeye devam ediyor.

İşte o tweet ve tepkilerden bazıları:
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  • 29 Ocak 2017, Pazar 13:20
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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gurbetci-k&#246;ln gurbetci-köln

bu kari yazar falan degil memur... bunu oraya getirenlerin dediklerinin haricinde baska bir sey yazamaz...o capta zaten karida yok....TC haric herkese hizmet eder...

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 20:34
murat yazgan murat yazgan

başkanlık nasıl olur gorecekler

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 20:17
Nuri Nuri

Bunlara laf anlatamazsın. Dertleri gerçekler değil ki bunların; bazısı yarı aydın ezik , bazısı da görevini yerine getiriyor.

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 18:40
ehza ehza

Ne yedirib iciriyorlar bunlara nerde yasiyorlar bunlar uzaylimi bu kadin sanki Türkiyeye dün gelmis tipik chp ve cumhuriyet gazetesi zihniyeti bence aydan yöneltilip huydan vazgecmiyorlar

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 17:52
birsu birsu

CİA dan maaşlı gazeteci kılıklı ajanlar.

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evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 17:52
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