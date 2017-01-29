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Çöplükten tarih çıktı!

Çöplükten tarih çıktı!
Ankara'da yaşayan işadamı Muhammet Yüksel, geçtiğimiz günlerde bir kağıt toplayıcısının elinde 6 parça tarihi eser fark etti! Hemen kağıt toplayıcısının yanına gidip eserleri almak istedi. Ardından 6 eserlerin Roma döneminden kaldığını belirledi. Tarihi eserleri alıp hemen Anadolu Medeniyetler Müzesi yetkililerine teslim etti. Değerlerimizin yurt dışına kaçırılmasına da tepki gösteren Yüksel, şunları söyledi: "Bu eserlerin hepsi çeşitli dönemlerde yurt dışına kaçırılan eserler. Gelecek kuşaklara tarihi eserleri kazandırmamız gerekiyor. Bunun için ben elimden geldiğince bulduğum eserleri müzeye teslim ediyorum."
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