Çöplükten tarih çıktı!

Ankara'da yaşayan işadamı Muhammet Yüksel, geçtiğimiz günlerde bir kağıt toplayıcısının elinde 6 parça tarihi eser fark etti! Hemen kağıt toplayıcısının yanına gidip eserleri almak istedi. Ardından 6 eserlerin Roma döneminden kaldığını belirledi. Tarihi eserleri alıp hemen Anadolu Medeniyetler Müzesi yetkililerine teslim etti. Değerlerimizin yurt dışına kaçırılmasına da tepki gösteren Yüksel, şunları söyledi: "Bu eserlerin hepsi çeşitli dönemlerde yurt dışına kaçırılan eserler. Gelecek kuşaklara tarihi eserleri kazandırmamız gerekiyor. Bunun için ben elimden geldiğince bulduğum eserleri müzeye teslim ediyorum."