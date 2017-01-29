Cepkapçılar yakalandı

İstanbul Eyüp'te sokakta yürüyen kadınların cep telefonlarını kapkaç usulü ile çalan üç hırsız yakalandı. Son olaylar, Yeşilpınar ve Güzeltepe mahallelerinde meydana geldi. Kapkaççılar, ıssız sokaklarda Sibel G.'nin ve Neşe T.'nin cep telefonunu çaldı. Emniyet güçleri Esat M., Mehmet K. ve İsmet T.'yi yakaladı. Esat M.'nin 7, Mehmet K.'nın 10 ve İsmet T.'ın 5 kaydı çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Mustafa KAYA -Zafer HALATCI