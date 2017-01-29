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Can operasyonu

Can operasyonu
Bitlis'in Mutki İlçesi'ne bağlı Alkoyun köyünde yaşayan hamile Ayfer Çelik (24) önceki gün fenalaştı. Telaşlanan ailesi, genç kadını hastaneye götürmeye çalıştı. Ancak kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ilerlemek mümkün olmadı. Durumun haber verilmesi üzerine 112 Acil Servisi yola çıktı. Sağlık ekiplerinin araçları karlı yolları aşamadı. Kalan 5 kilometrelik yol yürüyerek aşıldı. Zolu hava şartlarına rağmen hamile kadına ulaşıldı. İlk müdahale evde yapıldı. Bu sırada yollar açıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Çelik ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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