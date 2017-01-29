Can operasyonu

Bitlis'in Mutki İlçesi'ne bağlı Alkoyun köyünde yaşayan hamile Ayfer Çelik (24) önceki gün fenalaştı. Telaşlanan ailesi, genç kadını hastaneye götürmeye çalıştı. Ancak kar yağışı nedeniylekapanan köy yollarındailerlemek mümkün olmadı. Durumun haber verilmesi üzerine 112 Acil Servisi yola çıktı. Sağlık ekiplerinin araçları karlı yolları aşamadı. Kalan5 kilometrelik yol yürüyerekaşıldı. Zolu hava şartlarına rağmen hamile kadına ulaşıldı. İlk müdahale evde yapıldı. Bu sırada yollar açıldı. Ambulansla hastaneyekaldırılan Ayfer Çelik ilebebeğinin sağlık durumlarınıniyi olduğu öğrenildi.
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