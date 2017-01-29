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‘Biz de varız’

Anayasa referandumunda “Evet” diyeceğini açıklayan in sayısı her geçen gün artıyor. Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada “Evet” videosu paylaşmasıyla başlayan ve sanat, spor ile siyaset dünyasından ünlülerin desteğiyle gelişenkampanya, sivil toplumun katılımıyla çığ gibi büyüyor.

‘Biz de varız’
Şarkıcılar İbrahim Tatlıses, Yeşim Salkım ve Niran Ünsal, efsane güreşçi Hamza Yerlikaya, Dünya Motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve futbolcu Gökhan Töre ile Hakan Çalhanoğlu referanduma "Evet" oyuyla destek vereceğini açıkladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'ndan çağrı alan Sofuoğlu ise "Evet" dedikten sonra Türkiye'nin kuruluşundan bu yana tüm dönemleri yaşamış 104 yaşındaki ninesine "Sen de var mısın?" diye sordu. Sofuoğlu'nun ninesi de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu her yerde varım" diyerek referanduma destek verdi. Referandumda "Evet" oyu vereceğini açıklayanlara yönelik oluşan linç cephesine tepki gösteren şarkıcı Nadide Sultan ise twitter'da ateş püskürdü. "Herkes ülkesini, vatanını seviyor" diyen Sultan, "Yeter ya! Ayıp be ayıp. Saygınız olsun. Şunu bilin ki: Herkesin beyni var. Beni pis işlerinize bulaştırmayın. Evetçilere de 'Akılsız satılık' demekten vazgeçin" dedi. Sosyal medyada paylaşılan mesajlardan biri de internette "Bayrak asan dayı" olarak fenomen olan Salih Tahtalıoğlu'na aitti. Tahtalıoğlu bu kez "Evet" bayrağını balkona astı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın çağrısı üzerine Tahtalıoğlu o meşhur balkona bir kez daha çıktı ve "Sayın Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için, Türkiyemizin kalkınması için, bayrağımı asacağım, 'Evet'e basacağım" dedi. Osmanlı hanedan üyelerinden Sultan Abdülhamid'in torunları Orhan Osmanoğlu ve Nilhan Osmanoğlu da "Evet" kampanyasına destek verdi. Orhan Osmanoğlu'nun çağrısı üzerine Nilhan Osmanoğlu "Orhan Osmanoğlu çağrınızı aldım. Cumhurbaşkanımızı, Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmamak için, daha güçlü bir Türkiye için, artık kararlarını kendi verebilen bir Türkiye için 'Evet' diyorum" diye konuştu.



'TÜRKİYEMİZ İÇİN HAZIRIZ'
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralanan , eski futbolcu Tanju Çolak'ın çağrısına yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tanju ağabey güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım" ifadelerini kullandı. Töre, Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na çağrı yaptı. Çalhanoğlu da, "Gökhan kardeşim, mesajını aldım. Vatanımız için, milletimiz için, büyük Türkiyemiz için ben de varım" sözleriyle oyunu açıkladı. Hakan Ünsal, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek vermişti. Ünsal, videonun sonunda Alpay Özalan'a topu attı. Alpay Özalan da başkanlık sistemine destek verdi.

Zeynel YAMAN
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