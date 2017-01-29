‘Biz de varız’

Anayasa referandumunda “Evet” diyeceğini açıklayan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada “Evet” videosu paylaşmasıyla başlayan ve sanat, spor ile siyaset dünyasından ünlülerin desteğiyle gelişenkampanya, sivil toplumun katılımıyla çığ gibi büyüyor.
Şarkıcılar İbrahim Tatlıses,Yeşim Salkım ve Niran Ünsal, efsanegüreşçi Hamza Yerlikaya, DünyaMotosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğluve futbolcu Gökhan Töre ile HakanÇalhanoğlu referanduma "Evet"oyuyla destek vereceğini açıkladı.Sakarya Büyükşehir Belediye BaşkanıZeki Toçoğlu'ndan çağrı alan Sofuoğlu ise"Evet" dedikten sonra Türkiye'nin kuruluşundanbu yana tüm dönemleri yaşamış 104 yaşındakininesine "Sen de var mısın?"diye sordu. Sofuoğlu'nun nineside "Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın olduğu her yerde varım"diyerek referanduma destek verdi.Referandumda "Evet" oyuvereceğini açıklayanlara yönelikoluşan linç cephesine tepki gösterenşarkıcı Nadide Sultan ise twitter'da ateşpüskürdü. "Herkes ülkesini, vatanınıseviyor" diyen Sultan, "Yeter ya! Ayıpbe ayıp. Saygınız olsun. Şunu bilin ki:Herkesin beyni var. Beni pis işlerinizebulaştırmayın. Evetçilere de 'Akılsızsatılık' demekten vazgeçin" dedi.Sosyal medyada paylaşılanmesajlardan biri de internette "Bayrakasan dayı" olarak fenomen olan SalihTahtalıoğlu'na aitti. Tahtalıoğlu bu kez"Evet" bayrağını balkona astı. DursunbeyBelediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın çağrısıüzerine Tahtalıoğlu o meşhur balkona bir kezdaha çıktı ve "Sayın Dursunbey BelediyeBaşkanı Ramazan Bahçavan, çağrını aldım.Güçlü bir Türkiye için, Türkiyemizinkalkınması için, bayrağımı asacağım,'Evet'e basacağım" dedi.Osmanlı hanedan üyelerinden SultanAbdülhamid'in torunları Orhan Osmanoğlu veNilhan Osmanoğlu da "Evet" kampanyasınadestek verdi. Orhan Osmanoğlu'nunçağrısı üzerine Nilhan Osmanoğlu"Orhan Osmanoğlu çağrınızı aldım.Cumhurbaşkanımızı, Sultan AbdülhamidHan'ın yalnızlığına bırakmamak için, dahagüçlü bir Türkiye için, artık kararlarınıkendi verebilen bir Türkiye için 'Evet'diyorum" diye konuştu.
'TÜRKİYEMİZ İÇİN HAZIRIZ'
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre, eski futbolcu Tanju Çolak'ın çağrısına yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tanju ağabey güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım" ifadelerini kullandı. Töre, Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na çağrı yaptı. Çalhanoğlu da, "Gökhan kardeşim, mesajını aldım. Vatanımız için, milletimiz için, büyük Türkiyemiz için ben de varım" sözleriyle oyunu açıkladı. Hakan Ünsal, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek vermişti. Ünsal, videonun sonunda Alpay Özalan'a topu attı. Alpay Özalan da başkanlık sistemine destek verdi.
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