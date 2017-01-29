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'dan sürpriz ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, hastanede ziyaret ettiği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla görüntülü olarak görüştürdü.

Başbakan Yıldırımdan sürpriz ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım, Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam eden 'ı ziyaret etti. Babası Mustafa Yaman, başhekim ve doktorlarından bilgi alan , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü olarak aradı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerleri durdurmaya çalışırken beynine mermi isabet eden ve yaklaşık 7 aydır yatağa bağımlı halde yaşayan Mehmet Yaman'a görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hastanede de ziyaret edeceğini belirtti.

Bugün evlerine giderek ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklarını belirten Erdoğan, gazi Mehmet Yaman'a "Sesleri duyuyorsan gözlerini kapatıver. Evine gideceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazinin babasına ise "Şimdi evinize gideceğiz. Eviniz Ümraniye Devlet Hastanesinin yanındaydı demi" diyerek adres bilgisini aldı. Yapılan görüntülü görüşmenin ardından gazinin babası oğlunun sağlık durumu hakkında Başbakan Binali Yıldırım'a bilgi verdi.
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  • 29 Ocak 2017, Pazar 19:13
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