Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Edirne Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ''İlk hedefimiz savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkarmak. Kritik teknolojilere de ülkemizin sahip olmasını sağlamak.'' dedi.

Işık, Türkiye'nin savunma sanayinde önemli projeleri hayata geçirdiğini, nitelikli insan kaynağının yanında güçlü bir savunma sanayinin ekmek ve su kadar önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını minimize etmek zorunda olduğunu vurgulayan Işık, 2002 de görevi devraldıklarında bu alandaki yerlilik oranının yüzde 24 civarında olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 60'ı geçtiğini bildirdi.

Türkiye'nin piyade tüfeğinden, insansız hava aracına, helikopterden, kendi gemisine kadar ihtiyaç duyduğu pek çok silahı yerli ve milli imkanlarla üretebildiğini ifade eden Işık, şöyle devam etti:

''Ama biz bunları da yeterli görmüyoruz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı minimize edecek adımlar atıyoruz. İlk hedefimiz savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkarmak. Kritik teknolojilere de ülkemizin sahip olmasını sağlamak. Bu açıdan pek çok projeyi sürdürüyoruz. Hava savunma sistemi ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Milli muharip uçağı geliştirmek için çalışmalara başladık. Uçağın uçuşuyla ilgili ilk hedefimiz 2023 yılı. Bu çalışmaları yaparken uluslararası iş birliği de yapıyoruz. Türkiye'nin bu konulara ayıracak kaynağı var ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.''

YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERİ İADE ETMEMESİ

Bakan Işık, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesini eleştirdi.

Alınan kararın siyasi olduğunu, Yunanistan'ın bu kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Yunanistan'ın tavrını anlamamız mümkün değil. NATO'da bizim müttefikimiz. Her şeyden önce de komşumuz. İyi komşuluk açısından kendilerinin de terör örgütü olarak saydığı teröristi Türkiye'ye iade etmemesinin izahı olamaz. Bugüne kadar hiçbir terör örgütü üyesini Türkiye'ye iade etmediler. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Terör küreselleşmiştir ve terörle mücadelede de iş birliği olmazsa olmazdır. Hiçbir ülke 'terör bana zarar vermez' diye düşünmemelidir. Teröristlere müsamaha eninde sonunda kendisine bedel ödettirir. FETÖ üyesi olduğunu düşündüğümüz 8 kişinin Türkiye'ye iade edilmemesi kabul edilemez. Bu karar siyasi bir karardır. Yunanistan'ın bu kararı tekrar gözden geçirmesi ve bu kişilerin iadesini bir an önce sağlanması gerekir. İyi komşuluk ilişkileri içerisinde çözülmesini istiyoruz eğer bu olmaz ise Türkiye her türlü konuyu değerlendirilecektir.''

''ALMANYA'DAN BEKLENTİMİZ İLTİCA BAŞVURULARINI KABUL ETMEMESİ''

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan askerlere de değinen Bakan Işık, söz konusu ülkenin bu konuyu çok dikkatli değerlendirmesini ve kesinlikle bu başvuruları kabul etmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de darbeye teşebbüs etmiş yapının mensubu olduğu iddia edilen kişilerin, Almanya tarafından himaye edilmesini "Kabul edilemez" olarak değerlendiren Işık, ''Bu kesinlikle kabul edilemez ve çok önemli sonuçlar doğuracak bir durum olur. O açıdan bütün dünyaya çağrımız terör konusunda Türkiye ile iş birliğini artırması. Türkiye bu noktada samimi ve terör örgütleriyle çok ciddi bir mücadele vermektedir. Türkiye yalnız bırakılmamalıdır. Bugün Türkiye yalnız bırakılırsa, yarın kendilerinin de yanlarında bulunacak ülke kalmayabilir. Almanya'dan beklentimiz iltica başvurularını kesinlikle kabul etmemesidir.'' diye konuştu.

Yapılan sınır ötesi operasyonlara da değinen Bakan Işık, El Bab'ta operasyonların planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

Çatışmaların şehir içerisine kaydığını, sivil halkın zarar görmemesi için operasyonların hızının kesildiğini anlatan Işık, ''Bizim için önemli olan sivil halkın zarar görmemesi. Şu anda DEAŞ'ta da bir hareketlilik var. Yakınen takip ediliyor. Çekiliyor gibi bir ifade belki iddialı olur ama izliyoruz. Bazı yer değişiklikleri oluyor.'' dedi.

Bakan Işık daha sonra 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün'ü ziyaret etti.