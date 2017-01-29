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Ayaklı uyuşturucu

Ayaklı uyuşturucu
Bitlis'te yol kontrolü yapan polis ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde 2 yolcunun üzerinde yaptıkları aramada ayakkabı tabanına yerleştirilmiş 311 gram eroin ele geçirdi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yolcu otobüsünde M.S.O. ve T.M.'nin üzerinde arama yaptı. T.M.'nin ayakkabısının tabanına gizlenmiş 231 gram, M.S.O.'nun da aynı şekilde ayakkabısının astarı altına gizlenmiş 80 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.M. ve M.S.O. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi."
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