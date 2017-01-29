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'a anlamlı cevap

Cumhuriyet yazarı , Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Suriyeli bir çocukla olan fotoğrafını paylaşarak, "Başkan olacaksan böyle ol." diye not paylaştı. Türkiye düşmanı tetikçiye en güzel cevap ise Cumhurbaşkanı 'ı alnından öpen ve 3,5 milyon mülteciden sadece biri olan minik ’un fotoğrafı oldu.

Aslı Aydıntaşbaşa anlamlı cevap

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından, mültecileri Kanada'da memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

Trudeau 'Kanada'ya hoşgeldiniz' mesajıyla birlikte 2015 yılında Toronto'daki havalimanında Suriyeli bir mülteciyi karşıladığı fotoğrafını paylaştı.





ASLI AYDINTAŞBAŞ VE FETÖCÜLERDEN DESTEK
Cumhuriyet yazarı , Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla ülkesinde 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği ve hamilik yapılmasına rağmen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bu mesajını, 'Başkan olacaksan böyle ol. Mültecilere kucak açan Justin Trudeau' notunu ekleyerek paylaştı.

Aydıntaşbaş, bu paylaşımına yönelik yoğun eleştiriler üzerine söz konusu tweeti sildi ve yeni bir mesaj paylaştı.



FETÖ DE DESTEK VERDİ!
Ancak, Cumhuriyet yazarı Aydıntaşbaş'ın skandal paylaşımına, gazetesinin yol arkadaşı FETÖ'cülerden destek gecikmedi.
Yurt dışında firari bulunan Tarık Toros benzer bir mesajı kendi Twitter hesabından paylaşarak, Kanada Başbakanı'nı övdü.




EN GÜZEL CEVABI BU FOTOĞRAF VERDİ
Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş ve FETÖ'cülere en güzel cevap ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de ağırladığı Suriyeli 'un Erdoğan'ı anlından öptüğü fotoğraf oldu. Esed saldırılarında annesini kaybeden ve babasını da savaştan dolayı göremeyen minik Rua Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3,5 milyon Suriyeliden sadece bir tanesi...



Takvim.com.tr
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  • 29 Ocak 2017, Pazar 16:33
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Nuri Nuri

Patalojik ezikler...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 18:37
ERAY ERAY

Göstermelik 3-5 mülteci kabul edip, fotoğraf çektirince adam mı oldular? O kadar büyük adamsa bizdeki 3,5 milyon mültecinin 500 binini verelim kabul eder mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 18:13
izlenimler izlenimler

Haman samiri horos SOROS toros Asli Nemrut Aydin TAKILAN bati dünyasinin TEL ÖRGÜLÜ DANTEL DemokraSISI ENTEL REZILLIKLERINI izliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet86
hayır1
cevapla 29.01.2017 17:01
Ramo Ramo

Kardes, eve giderken kösedeki Pisikologa bi ugrasan diyorum. Kaybedecek bir seyin kalmamisa benziyor, umutsuz vakaa yani, ama bakarsin yarari olur.,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 18:26
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