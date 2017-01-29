Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından, mültecileri Kanada'da memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

Trudeau 'Kanada'ya hoşgeldiniz' mesajıyla birlikte 2015 yılında Toronto'daki havalimanında Suriyeli bir mülteciyi karşıladığı fotoğrafını paylaştı.











ASLI AYDINTAŞBAŞ VE FETÖCÜLERDEN DESTEK

Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkesinde 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği ve hamilik yapılmasına rağmen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bu mesajını, 'Başkan olacaksan böyle ol. Mültecilere kucak açan Justin Trudeau' notunu ekleyerek paylaştı.



Aydıntaşbaş, bu paylaşımına yönelik yoğun eleştiriler üzerine söz konusu tweeti sildi ve yeni bir mesaj paylaştı.







FETÖ DE DESTEK VERDİ!

Ancak, Cumhuriyet yazarı Aydıntaşbaş'ın skandal paylaşımına, gazetesinin yol arkadaşı FETÖ'cülerden destek gecikmedi.

Yurt dışında firari bulunan Tarık Toros benzer bir mesajı kendi Twitter hesabından paylaşarak, Kanada Başbakanı'nı övdü.









EN GÜZEL CEVABI BU FOTOĞRAF VERDİ

Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş ve FETÖ'cülere en güzel cevap ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de ağırladığı Suriyeli Rua Elyusuf'un Erdoğan'ı anlından öptüğü fotoğraf oldu. Esed saldırılarında annesini kaybeden ve babasını da savaştan dolayı göremeyen minik Rua Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3,5 milyon Suriyeliden sadece bir tanesi...







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