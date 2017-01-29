Aşk ve ceza

Korkunç katliam 4 gün Adana'da yaşandı. Mezarlıkta Ufuk Altun (35), Eser Binen (38) ile üniversite öğrencisi Refik Bingül (20) kaleşnikof ve tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Emniyet güçleri, soruşturmayı derinleştirdi. Tespitlere göre, 2013 yılında annesini kaybeden Altun, o günden beri çok sevdiği annesinin mezarına hemen her akşam ziyarete gitmeye başladı. 25 Ocak günü de arkadaşı Refik Bingül ve Eser Binen ile birlikte mezarlığa gitti. Dua edip bölgeden sonra ayrıldı. Bu sırada ağaçların arasında saklanan iki kişi, kaleşnikof ve otomatik tabanca ile gençleri çapraz ateşe tuttu. İlk vurulan Altun, oldu. Araç ise bir ağaca çarptı. Binen ve Bingül kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Saldırganlar, yaralı gençleri infaz edip, olay yerinden kaçtı. Polis, cinayeti kim ya da kimlerinin işlediğini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.



DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ!

Refik Bingül'ün dayısı Murat Fındıkkıran, kendilerinin kimseyle husumetli olmadıklarını, yeğeninin öldürülmesine bir anlam veremediklerini söyledi. Fındıkkıran, "Ufuk 4 yıl önce çok sevdiği annesi Zöhre'yi kaybetti. Bu sırada babası Suriyeli bir kadın ile ilişkiyi yaşamaya başladı. Ufuk bu ilişkiyi onaylamıyordu. Suriyeli kadının kocası da eşiyle ilişki yaşayan Altun'a 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın' diyerek tehdit etmiş" dedi. Sözlerine ise şöyle devam etti: "Büyük ihtimalle Suriyeli kadının kocası Ufuk'u takip etmiş. Mezarlıkta yanında bir kişiyi de alarak pusuya yatmış. İlk önce Ufuk'u öldürüp, geride görgü tanığı bırakmamak için kaçmaya çalışan yeğenim ile Eser'i de öldürmüş." Gençlerin cenazeleri katledildikleri mezarlıkta toprağa verildi.



Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU