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Arslan: Dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'ne ilişkin, "Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. Bu, 'Türkler'de çok oluyor' lafının tam da ispatı." dedi.

Arslan: Dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün ile birlikte Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.

Valilikteki şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Mehmet Ceylan ile bir süre görüşen Arslan, burada yaptığı konuşmada, ihalesinin Türkiye için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

"ÇOK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olacağını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. Bu, 'Türkler'de çok oluyor' lafının tam da ispatı. Çok olmaya devam edeceğiz inşallah çünkü biz insanımızın hayrı için, insanlığın hayrı için çok olmaya devam ediyoruz. Burada da çok olacağız. 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız. Onunla da yetinmeyeceğiz, gerek yaklaşım viyadüklerini gerekse ayaklar sonrası açıklığı düşündüğünüz zaman, 5,2 kilometrelik bir mesafeyle dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız."
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  • 29 Ocak 2017, Pazar 14:16
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