Araç sahipleri dikkat! 2 gün kaldı

eni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yüzde 3,83 arttı. MTV'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödeniyor. Dolayısıyla MTV'nin ilk taksidi için sadece 2 gün kaldı.
Peki, ocak ayında ödenecek ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
1300 CC VE ALTINDAKİ ARAÇLAR
1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL
4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL1301-1600 CC arasındaki araçlar
1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL
4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL
1601 CC ve 1800 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL
4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL
2001-2500 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL
4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL
100-250 CC ARASINDAKİ MOTOSİKLETLER
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL
4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL
251-650 CC ARASINDAKİ MOTOSİKLETLER
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL
4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL
651-1200 CC ARASINDAKİ MOTOSİKLETLER
1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL
4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 T
OTOBÜS (Oturma yeri)
25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL
7-15 yaş: 585 TL
46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL
7-15 yaş: 1.306 TL
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