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Akciğerinden raptiye çıktı!

Akciğerinden raptiye çıktı!
Manisa'da yaşayan 17 yaşındaki Kerime Özen, bir süre önce öksürmeye başladı. Rahatsızlığı geçmeyince de hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde akciğerine raptiye saplandığı anlaşıldı. Durumu öğrenen ailesi şoke oldu. Yapılan ameliyatla genç kızın akciğerine saplanan paslı raptiye çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Şaban Ünsal "Özellikle çocuklarda uzun süre geçmeyen öksürükler bir yabancı cisim habercisi olabilir, halkımız bu konuda dikkatli olmalı" dedi.
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