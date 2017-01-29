Akciğerinden raptiye çıktı!

Manisa'da yaşayan 17 yaşındaki Kerime Özen, bir süre önce öksürmeye başladı. Rahatsızlığı geçmeyince de hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerdeakciğerine raptiyesaplandığı anlaşıldı. Durumu öğrenen ailesi şoke oldu. Yapılan ameliyatla genç kızın akciğerine saplanan paslı raptiye çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Şaban Ünsal "Özellikleçocuklarda uzun süregeçmeyen öksürükler biryabancı cisim habercisi olabilir,halkımız bu konudadikkatli olmalı" dedi.
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