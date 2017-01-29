3.6 tonluk dava

3,6 tonluk karavan, iki aileyi davalık etti. Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin hissedarlarından ve Özgörkey Holding'in ortaklarından Özlem Özgörkey, 5 yıl önce Royal Motor Sanayi Şirketi'nin sahibi Ali Artuğ Aysal'dan 84 bin dolar değerinde lüks bir karavan aldı. Karavan için 70 bin dolar ödedi. Aile daha sonra karavanın ruhsatını istedi. Ancak Özgörkey'in adına hazırlanacak olan ruhsat bir türlü gelmedi. Aile, Aysal'ı savcılığa şikayet etti. Bunun üzerine Aysal'a dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özgörkey, "Adıma ruhsat çıkarılmadı.Aysal karavanı internette tekrarsatışa sundu ve beni dolandırdı" dedi. Aysal, ise kendisini savunup şunları söyledi: "Şikayetçi 'Benim adıma bu karavanısatın' deyince, biz de satış için internetekoyduk. Ruhsat istedi, paranın geri kalan kısmını istedik. Ruhsat için TSE heyetinikaravanın olduğu yere gönderdik. Karavanı göstermedi, ruhsat çıkartılamadı. Karavanı geri alamıyoruz."
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