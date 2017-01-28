Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararına ilişkin, "Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır. Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir." dedi.

Işık, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın (A-582) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreninde, Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararını değerlendirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından bazı darbeci askerlerin yurt dışına kaçtığını belirten Işık, şunları söyledi:

"Bunlardan 8 tanesi Yunanistan'a kaçtı. Bizim, komşu ülkemiz Yunanistan'dan en tabii beklentimiz nedir? Bunların bir an önce Türkiye'ye iade edilmeleri, Türk yargısının önüne çıkarılmaları ve eğer masumsalar yargı önünde aklanmaları, masum değillerse de gereken cezayı almaları. Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır. Bir grubun darbeye katılması için, darbeci sayılması için daha ne yapması gerekiyordu? 248 insanın şehit edildiği, 2 bin 193 insanın yaralandığı hain darbe girişimine katılmış 8 kişinin iade edilmesi için daha ne gerekiyordu?

Yunanistan'ın biz bugüne kadar PKK ve DHKP-C konusundaki tavrını biliyoruz. O dönem bu örgütlerle ilgili Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan pek çok kararı aldığını biliyoruz. Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir. Türkiye olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

"AYNI ACILARIN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten ders çıkaran bir konumda bulunduğunu ifade eden Işık, "Tarihimizden ders çıkararak, aynı acıların tekrar yaşanmaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün aslında bu törenimiz, 'Atılay', 'Dumlupınar' gibi kazaların, aynı acıların yaşanmaması için aldığımız bir tedbirdir. O kazalarda belki bugünkü bizim Alemdar gemimiz elimizde olsaydı ve bugünkü teknoloji olsaydı, pek çok denizcimiz hayatta olabilecekti. Elbette o günleri geri getiremeyiz ama aynı kazaların bir daha yaşanmaması için tedbir alma imkanımız var. İşte bugün aslında bu gururu bu açıdan yaşıyoruz." diye konuştu.

Işık, bu tür bir denizaltı kurtarma gemisine sahip olmanın Türkiye için önemine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, sadece denizaltı kazalarından dolayı tarihten ders çıkarmıyor. 1. Dünya Savaşı sırasında parasını ödediğimiz halde alamadığımız gemilerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye konulan ambargo, 1990'lı yıllarda terörle mücadeleyi bahane ederek Türkiye'ye silah satmaktan kaçınan, imtina eden ülkelerin Türkiye'ye karşı tavrı... Namerde muhtaç olmamalıyız, kritik dönemlerde, sıkıntılı süreçlerde Türk savunma sanayinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu kritik bütün silahları Türkiye olarak geliştirmeliyiz anlayışıyla 14 yıldır gece-gündüz çalışıyoruz. 74 Barış Harekatı'ndan sonra ASELSAN, daha sonra TUSAŞ ve diğer şirketlerimiz kuruldu. 14 yıldır kamu-özel-vakıf el ele Türk savunma sanayinde çok büyük hamleleri art arda hayata geçiriyoruz. Allah'a hamdolsun bugün artık bütün dünyaya gururla satabileceğimiz kendi milli piyade tüfeğimizin seri üretimini yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize ilk partiyi teslim ettik. Artık kendi silah sistemlerimizi kendimiz üretiyoruz. Yakında inşallah Altay tankının seri üretimini başlatacağız. Artık kendi tankını kendisi geliştiren bir ülke konumuna, kendi insansız hava aracını dünyada üreten sayılı ülkelerden biri haline geldi Türkiye."

Havacılıkta da önemli mesafeler alındığına değinen Işık, bu yıl silahlı Hürkuş'un Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini bildirdi.

"ÖZEL SEKTÖRÜMÜZ BİZİM EN ÖNEMLİ DİNAMİZMİMİZDİR"

Denizcilikte pek çok projenin hayata geçirildiğini anlatan Işık, kritik teknolojilerin yerlileştirilmesinin, geliştirilmesinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk savunma sanayinin, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Hedefimiz, özel sektörümüzle birlikte dünyada savunma sanayinde söz sahibi ülkelerden biri haline gelmek. Bunu yaparken kesinlikle özel sektörümüz bizim en önemli dinamizmimizdir. Özel sektörümüzü dışlayarak kalıcı bir başarı elde etmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Bunun için Bakanlığımızı yeniden yapılandırıyoruz. Tersaneler Genel Müdürlüğümüzü kurduk, bugüne kadarki birikimimizi bundan sonra geliştirerek, güçlendirerek, özel sektörün dinamizmini de içine katarak büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Türk savunma sanayi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla sağlayacak her türlü çalışmayı yapmaya devam edecek." diye konuştu.