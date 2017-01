Yıldırım: İngiltere ile uçak konusunda anlaştık

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May bir görüşme gerçekleştirdi. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. İkili ortak açıklama yaptı.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sayın Thresa May hanımefendi değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendisini ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. İkili lişikimlerimiz görüştük. Başta güvenlik ve ekonomi alalnında iş birliğimizi konuştuk. Stratejik ortalkık kurulması hedefine yönelik yol göstericliği esas alındı. Sayın Başbakan'ın ziyareti ile söz konusu bu ortaklığı günümüzdeki bölgesel şartları dikkate alınca hem ikili hem küresel anlamda kapsamlı bir hedefe taşıma konusunda iradelerimizi dile getridik. Az önce Milli Muharif Uçak Projesi geliştirmeye yönelik bir sözleşme iimzaladık. Sözleşme ile birlikte her iki firma yeni bir savaş uçağı geliştrme üzerinde çalışacaklar."

"Bu proje tamamen Türkiye ile Birleşik Krallık yönteimini arkasında oldupu bir projedir. Terörün günümüzde en önemli tehditlerden biri olduğunu düşününce havayollarındaki insanların teörörist olup olmadığına dair karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda birlijkte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca tatbikat gerçekleştirilecek. "



"Gerek büyükelçi gerek Sayın May Türkiey ile dayanışmasını anında göstermiş ve bu surette bu halkın sevgisini kaznamışlştır. Bunun için kendilerine teşekkür edeiyorum. Türkiye'nin PKK, DEAŞ, YPG bilumum terör örgütü ile yaptığımız mücadeleyi anlatma fırsatımız oldu. Konuştuğumuzk onular arasında 15 Temmuz darbe giriişimde FETÖ'nün bütün dünyada oldupu gibi İngilter'de de faaliyetleri var bu konuda bilgi aktardık. Gereğinin yapılmasını talep ettik. Ayrıca Kıbrıs konusunda da görüş alışveirşinde bulunduk. Kıbrıs'ta çözüm arayışı devam ediyor. Bizim de arzumuz çözüme ulaşmasıdır. Görüşme adil olmalıdır. Garantör devlet ler Birleşik Krallık ve Türkiye en çok memnun olanlardan olacaktır. GEçmişte yaşanmış olayların tekrarı olmaması için güvenlik ve garantilerin devam etmesini konuştuk."



"Suriye konusundaki işbirliğinin artırılması, ölümlere son verilmesi, mülteci sorunun bütün insanlığpı sorumluluğu olduğunu ifade ettik. Tabi İngiltere Avrupa :Birlğinide çıkma kararı aldı. Bu kararın yerine getirilmesi Sayın Başbakan'ın önündeki konularda birisi. Nasıl iş birliği geliştirileceği ilei lgili bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma çıkış ile eş zamanlı. Çıkış başladığında Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalanacak. Ticaret Ortaklığı Komitesi toplantılara başlayacak. İngiltere-Türkiye arasında ilişkler sadece ticaretin 16 milyardan 20 milyara çıkarılması ile ilgili değil."



MÜLTECİ SORUNU

"Mülteci meselesi küresel bir konu şuanda 55 milyon insan mülteci konumunda. Dolayısıyla bu sorunu yok sayamayız. Duvarları yükselterek sorunu çözemeyiz. Daha fazla irade göstermeliyiz. Kimse durup dururken evinden uzaklaşmaz. Biz kpımılatrımnız açtık bizim değrlerimiz bize bunu söylüyor. İnsan hayatını kutsaldır. Yardım geliyor mu çok sayıda. 26 milyar dolar harcamamız oldu. Gelen yardım 700 milyon dolar ciavrinda biz yardım gelse de gelmesede yardım etmeye devam edeceğiz. 2 bin kmyi DEAŞ'tan temizledik 45 bin kişi geri döndü bunu tüm Suriye'de Irak'ta olması lazım bu nasıl sağlanır DEAŞ'ı ortadan kaldırmamız lazım. Ve burada Suriye'de siyasi çözüm sağlanacak. Ve böylece insanlar evine dönecek. BÖlgesel çözüm oradan kaçanlara kapıları kapatmakla olmaz. Bütün ülkelerin daha fazla gayret göstermesi esas olandır. Türkiye'nin yükünnü hafiflemesi için ellerini taşın altına koyması gerek."



TRUMP'IN SURİYELİLERİN ALIMINI DURDURMASI KARARI

"Bu mülteci sorununu duvar örmekle çözemeyiz uzun vaadede bu sorunu çözmemiz lazım. Bölgesel sorunların çözümü için BM şemsiyesi altında birleşmemiz gerek. Bölgesel sorunları halının altına süpürmekle çözemeyiz. ABD'nin yeni kararını henüz bilmiyoruz kulaktan dolma bilgilerle değerlnedirmek doğru olmaz. Refah farkının azaltılması gerekiyor."

İNGİLTERE'NİN BREXİT KARARI

"Brexit konusu Birleşik Krallık'ın konusu. Onların kararına biz laf söyleyemeyiz. Gümrük Bİrliğine engel değil. Nİtekim bu aylarda AB ile Gümrük Birliğini güncelelmek için görüşmeye başladık. İngiltere ile de eş zamanlı olarak sürdüreceğiz. İnsanların, sermayenin, hizmetlerin, malların serbest dolaşımından yanayız. Uzun vaadeli hedefin bu olması gerektiğini düşünüyoruz."