Yalnız son!

Aydın'da eşinin ölümünün ardından oğlu Mustafa Öztürk ve gelini Sibel Öztürk ile oturan Şevket Öztürk, dün yalnız kaldığı birsırada Zeybek Mahallesi,Zeybek 1 Caddesi Merve Sitesi'ndekievlerinin balkonuna çıktı. Öztürk, dengesini kaybedip, beşinci kattaki evin balkonundan düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Feci şekilde yaşamını yitirdi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine gelen polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Öztürk'ün cesedi, Aydın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Ekipler, yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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