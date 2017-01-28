Vicdansızlar

Konya'da dün 80 yaşındaki Hatice Yalçınkaya, çöp atmak için evinden çıktığı sırada apartmanda üst komşusu Cennet Y. (46) ve Rukiye Y. (43) ile karşılaştı. Yalçınkaya, iki kardeşlere bina kaloriferli olmasına rağmen soba kurup yaktıkları, çıkan duman ve isten rahatsız olduğunu söyledi. Kadınlar tepki gösterdi. Cennet Y. ve Rukiye Y., yaşlı kadına sopayla saldırdı. Kanlar içinde kalan Hatice Yalçınkaya, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırılan, yüzü ve gözünden yaralanan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşadığı olayı anlatan Hatice Yalçınkaya, komşularıyla daha önceden de soba yüzünden kavga ettiklerini söyledi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Cennet Y. ve Rukiye Y.'nin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.