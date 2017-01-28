Sır cinayet

İzmir Çiğli'de 24 Ocak'ta işlenen amca-yeğen cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet suçundan 11 yıl hapis yattıktan sonra 5 ay önce tahliye olan Turan Sert (35) ile yeğeni Şeyma Soyuipek (22), Çiğli'de bir emlakçı aracılığıyla günlük ev kiraladı. Kiralık evde Şeyma ile amcasının cesedine ulaşıldı. Amca Sert'in yeğenini tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi ağırlık kazandı. Polisin evde yaptığı araştırmada ise bir miktar esrar ve amfetamin maddesine ulaşıldı. Amca-yeğenin dairede uyuşturucu kullandığı, amcanın uyuşturucunun etkisiyle cinayeti işleyip intihar ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddianın doğru olup olmadığı, Adli Tıp incelemesinin ardından netleşeceği vurgulandı.