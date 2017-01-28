Şike ve Odatv davasının eski hakimi tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranırken Yalova'da yakalanan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci tutuklandı.
Bakırköy Adalet Sarayına getirilen Ekinci, avukatlarıyla Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda SEGBİS ile Yargıtay Ceza Dairesine yaklaşık 3 saat ifade verdi.
Kısa bir aradan sonra daire, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Ekinci'nin tutuklanmasına karar verdi.
Ekinci, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna götürülecek.
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