PKK ve CHP neden Hayır cephesinde yer aldı?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi için referanduma gidiyor. Siyasi partiler kampanya hazırlıklarına başlarken CHP ve HDP bir kez daha Türk milletinin karşısına aynı safta yer alarak çıkıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın da dikkat çektiği gibi Atatürk'ün partisi CHP neden ülkeyi bölmek isteyenlerle kol kola hareket ediyor.

İŞTE AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ŞAMİL TAYYAR'IN AÇIKLAMALARI;

Cumhuriyeti kurmakla övünen ve Mustafa Kemal Atatürk'ü kendilerine rehber edinen Cumhuriyet Halk Partisi, PKK ile 'Hayır' safında buluştu. Kendilerini Atatürk'ün askerleri olarak tanıtan ve göğüslerinde Mustafa Kemal rozeti takanlar Abdullah Öcalan'ın militanları ile birlikte 'Hayır' kampanyası yürütüyor.

BÖYLE DEVAM EDERSE...

Maalesef CHP yönetimi böyle devam ederse partiyi PKK'nın arka bahçesi haline getirebilir. Böyle bir tablo Atatürk'ün partisini terörize eder, CHP'yi siyasi organizasyon olmaktan hızla uzaklaştırır.

ATATÜRK VE ÖCALAN POSTERLERİNİ BİRLİKTE SALLAYANLAR...

Gezi sürecinde Atatürk ve Öcalan posterlerini birlikte sallayanlar 'Hayır' kampanyasında yeniden bir araya geldiler.

A Haber yorumcusu Savcı Sayan, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, meseleyi tüm boyutlarıyla gözler önüne serdi.

İŞTE CHP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SAVCI SAYAN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:



"HEPSİ BİRLEŞTİ, TÜRKİYE'YE OYUN OYNAMAK İSTİYORLAR"

"Yeni anayasa değişikliğinde CHP ve HDP'nin aynı safta yer almasında asıl mesele CHP, PKK meselesi değil. Mesele ülkeye kumpas kuran, Türkiye'yi yok etmek isteyen üst akılın safında yer alan bütün grupların meselesi. Burada CHP, DEAŞ, HDP, PKK var. Yabancılarla işbirliği yapanlar da var. Bunların hepsi birleşti ve Türkiye üzerine oyun oynamak istiyorlar. Ekonomik, sosyolojik, psikolojik bir oyuna başladılar. Bu harekete karşı direnç gösteren insanlarla bu hareketi destekleyen insanlar arasındaki bir seçim bu"

"BU ÜLKE BİZİM BAŞKASINA BIRAKAMAYIZ"

Bu olayı kalkıpta bir gruba bağlamanın, fotoğrafı daha da küçülttüğünü düşünüyorum. Biz büyük fotoğrafa bakmak zorundayız. Bu fotoğrafın içinde, Gezi olaylarına da, 15 Temmuz'a da, 17-25 Aralık'a da bakacağız, Doğu ve Güneydoğu'daki hendek olaylarına da bakacağız. Bütün bunları birlikte değerlendirip ona göre karar vereceğiz. Ya Türkiye'ye düşmanlık eden örneğin Almanya Parlamentosu'nda Türkiye hakkında ajanlık yapan Can Dündar'ın safında yer alacağız ya da 15 Temmuz gecesi kendini tankın altına alan insanımızın yanında olacağız. Buna karar vereceğiz, bu evet-hayır meselesi, rejim meselesi değil. Türkiye'yi yok etmek isteyenlere karşı direnç göstermektir. Sağcı solcu fark etmeden buna göre karar vermek gerekiyor. Olayı böyle okumak lazım. Bu ülke bizimdir. Başkasına bırakamayız".

A HABER YORUMCUSU GAZETECİ İDRİS KARDAŞ'TAN SABAH.COM.TR'YE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER...

CHP milletvekili Eren Erdem, referandumda iradesini beyan edenlere, evet diyenlere alayınız hainsiniz demesi, siyaset kurumu için bir utançtır. Bir siyasi parti üyesi ve bir milletvekilinin halkın tercihlerine böyle bir saldırıda bulunması demokrasi açısından kabul edilemez. Muhtemeldir ki bu fikri paylaşan birçok CHP yöneticisi vardır. Yoksa bu konuda bir uyarı alırdı kendisi. Tabi burada önemli olan başka bir husus da şu. Bu sözü söylediği sıralarda, 30 yıldan fazladır kadın erkek, genç yaşlı, sivil asker polis demeden insanları katleden bir terör örgütünün yöneticilerinden biri de hayır kampanyasına katıldı. PKK'nın kurucusu ve yöneticilerinden Rıza Altun, Türkiye'de demokrasi için hayır oyu verilmeli diyor. En son İzmir'de, Kayseri ve Beşiktaş'ta gözünü kırpmadan insanları öldüren örgütün temsilcisi diyor bunu.



CHP'Lİ EREN ERDEM'E ZOR SORU

Şimdi sormak lazım Eren Erdem'e. Evet diyenlere hain diyorsun. Peki on binlerce insanı öldüren, çocukları yetim, eşleri dul, anne babaları evlat sevgisinden mahrum bırakan PKK hayır dedi. Ona ne diyeceksin?



CHP SEÇMENİ ŞAŞKIN

CHP seçmeni bu konuda çok büyük şaşkınlık içinde. Ne yapacağını bilemiyor. Cumhuriyeti kuran CHP'nin bir terör örgütü ile aynı noktada olması ve Cumhurbaşkanlığı sistemine hemen hemen aynı argümanlarla karşı çıkmasından çok rahatsız seçmeni. CHP'li değilim ama benim için de şu sorun var. Siyasal yasal sistemin içinde bir partinin, terör örgütleriyle aynı çizgide olmaları sivil siyaset için büyük tehlikedir. Zira bu konudaki fikri işbirliği yarın bir gün ortaklaştıkları siyasetlerin, fikirlerin şiddet yoluyla halka dayatılmasını da beraberinde getirebilir. Bu demokrasimiz açısından çok büyük bir tehlike potansiyelini barındırıyor. Buna en başta CHP seçmeni dur demelidir.



SABAH

