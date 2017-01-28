Ölüm kapıyı çalınca!

Mustafa Küçükkeskin’in kullandığı yolcu otobüsü, TIR’a arkadan çarptı. Koltuğunda sıkışan şoför, kurtarılamadı. Cansız bedeni, ceset torbasına konulduğu sırada cep telefonu çalmaya başladı. Kimse, acı haberi vermek için telefonu açamadı!
Tüm Türkiye'de etkili olan soğuk hava, en çok sürücülere zor anlar yaşattı. Ülkenin büyük bölümü karla mücadele ederken, tipi ve sis nedeniyle ülkenin dört bir yandan acı haberler de gelmeye başladı. Dün Konya'daki trafik kazasında çekilen görüntüler ise yürekleri yaktı! Kan donduran kaza,dün sabah saatlerinde Konya-Ankarakarayolunun 30'uncukilometresinde yaşandı. MustafaKüçükkeskin'in (40) kullandığı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle aynı yönde seyreden Lokman Usta (48) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otobüs şoförü Küçükkeskin, bulunduğu yerde sıkıştı. Otobüste bulunan 10 yolcu ise yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu talihsiz şoför, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, şoför Küçükkeskin'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cansızbedeni, ceset torbasına konanşoförün, tam da o sırada cep telefonuçalmaya başladı! Jandarma ekipleri, talihsiz adamın acı acı çalan telefonunu açamadı. Kazada yaralanan yolcular da olay yerinde bulunan ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıyolcuların hayati tehlikesininbulunmadığı açıklandı.
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