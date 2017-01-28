Öldüren ameliyat

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındakiKübra Özürberk, burnundaki kemik nedeniylenefes almakta güçlük çekti. Genç kız, bu nedenleGaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulamave Araştırma Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, gençkızın burnundaki kıkırdakların alınmasıgerektiği söyledi. 17 Ocak'ta ameliyata alınanKübra, kemiğinde oluşan hasardan dolayıbeyin kanaması geçirdi.
DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Operasyondan sonra uyanamayan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kübra, dün sabah 10 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kızının güle oynaya girdiği hastaneden cesedinin çıktığını söyleyen baba Ümmet Özürberk, kızının ihmal sonucu beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen baba, "Çocuğumun hayatını kopardılar. Gülümükopardılar benden. Cezalarını çeksinler" dedi.
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