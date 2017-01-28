Öldüren ameliyat

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Kübra Özürberk, burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çekti. Genç kız, bu nedenle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, genç kızın burnundaki kıkırdakların alınması gerektiği söyledi. 17 Ocak'ta ameliyata alınan Kübra, kemiğinde oluşan hasardan dolayı beyin kanaması geçirdi.



DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Operasyondan sonra uyanamayan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kübra, dün sabah 10 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kızının güle oynaya girdiği hastaneden cesedinin çıktığını söyleyen baba Ümmet Özürberk, kızının ihmal sonucu beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen baba, "Çocuğumun hayatını kopardılar. Gülümü kopardılar benden. Cezalarını çeksinler" dedi.