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O şoföre 25 yıl!

Diana R., İstanbul’da minibüs şoförü Erdem Karaca’nın üne uğradı. Talihsiz kız hukuk mücadelesi başlattı. Sapık şoför, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

O şoföre 25 yıl!
Ukraynalı fotomodel Diana R. (16), 2015 yılında tatil için Türkiye'ye geldi. Ancak İstanbul Levent'te bindiği bir minibüs, genç kızın hayatını kabusa çevirdi. Araçta genç kızla yalnız kalan şoför Erdem Karaca, minibüsü Türk Telekom Arena Stadyumu yakınında bir yere park etti. Araçtan inmek isteyen Diana'ya izin vermedi. Burada genç kıza etti. Yaşadığı korkunç olayın ardından Diana R., emniyete gidip Karaca'yı şikayet etti. Sapık hakkında, 19 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davada savunma yapan Karaca'nın sözleri ise tüyler ürpertti! Karaca, genç kızla birlikte sigara içip sohbet ettiklerini, ardından kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti. İfadeyi yalanlayan Diana R. ise şunları söyledi: "Elinde bıçakla beni tehdit etti. Korkudan sesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım. Olay tarihinde 16 yaşındaydım." Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki görüşünde sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, dün yapılan duruşmada Karaca'nın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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