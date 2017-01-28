O şoföre 25 yıl!

Ukraynalıfotomodel Diana R. (16), 2015 yılındatatil için Türkiye'ye geldi. Ancak İstanbulLevent'te bindiği bir minibüs, genç kızınhayatını kabusa çevirdi. Araçta genç kızlayalnız kalan şoför Erdem Karaca, minibüsüTürk Telekom Arena Stadyumu yakınında biryere park etti. Araçtan inmek isteyen Diana'yaizin vermedi. Burada genç kıza tecavüzetti. Yaşadığı korkunç olayın ardındanDiana R., emniyete gidip Karaca'yışikayet etti. Sapık hakkında, 19 yıldan 36yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davadasavunma yapan Karaca'nın sözleri ise tüylerürpertti! Karaca, genç kızla birlikte sigaraiçip sohbet ettiklerini, ardından kendirızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti.İfadeyi yalanlayan Diana R. ise şunları söyledi:"Elinde bıçakla beni tehdit etti. Korkudansesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım.Olay tarihinde 16 yaşındaydım." CumhuriyetSavcısı, esas hakkındaki görüşünde sanığıncezalandırılmasını istedi. Mahkeme, dünyapılan duruşmada Karaca'nın 25 yıl hapiscezasına çarptırılmasına karar verdi.
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