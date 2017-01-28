Karaca operasyonu

Trabzon'un Çaykara İlçesi'ndeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir karaca, vaşağın saldırısına uğrayarak yaralandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı halde bulunarak veterinere götürülen karaca, anestezi verilerek ameliyata alındı. Kan kaybettiği belirlenen karacaya, derin ve yüzeysel yaraları temizlendikten sonra dikiş atıldı. Veteriner gözetiminde tutulan karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı açıklandı.
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