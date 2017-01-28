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Kafa kafaya dehşet!

Servis otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. 25 yaşındaki Tuğba Şentürk öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Kafa kafaya dehşet!
Korkunç kaza dün Tekirdağ Saray'da meydana geldi. 45 yaşındaki Halil Keskin'in kullandığı servis otobüsü, karşı yönden gelen Onur Yalçın'ın (38) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada can pazarı yaşandı. Sürücü Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yanında bulunan 25 yaşındaki Tuğba Şentürk hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ve yolcuları kazayı yara almadan atlattı. Savcılık incelemenin ardından Tuğba Şentürk'ün cenazesi Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçi servisinin sürücüsü Halil Keskin, gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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