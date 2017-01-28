İşadamına lüks şok

İstanbul Beşiktaş'ta 3 işadamı, geçtiğimiz gün lüks araçlarıyla eğlenmeye gitti. Ancak eğlence, umdukları gibi bitmedi! Polis ekipleri, denetim sırasında Irak plakalı araçtaki işadamlarını sağa çekti. Yapılan kontrolde otomobilin motor ve şase numaralarının silindiği, silinmeyenlerin ise belgeleriyle eşleşmediği belirlendi. Bunun üzerine Z.A., E.A., ve H.A. isimli işadamları gözaltına alındı. Aracın sahibi işadamı, emniyette otomobili Irak'tan yasal belgelerle 52 bin dolara satın aldığını söyledi. Ancak yapılan araştırmada aracın Rusya'da çalıntı olduğu belirlendi! İşadamları hakkında çalıntı araç kullanmak suçundan işlem başlatıldı. Araç da Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. İnterpol aracılığıyla aracın Rusya'daki sahibi ile irtibata geçileceği ve otomobilin Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.
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