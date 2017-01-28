iPhone açık kalmış!

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone, dünyayı sardı. Ancak teknoloji devinin güvenlik açığını PTT Genel Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Fatma Yılmaz yakaladı. iPhone 6S Plus kullanan Yılmaz, telefonda bir güvenlik açığının olduğunu anladı. Firmaya durumu anlattı. 1 yıl süren yazışmaların ardından firma sorunu doğruladı. Apple, iOS 10 yazılım güncellemesiyle güvenlik açığını ortadan kaldırdı. Apple, güvenlik açıklarını belirleyenleri kaydettikleri listeye Yılmaz'ın da adını yazdı. Yılmaz, bu listede yer alan ilk Türk olarak hafızalara kazındı. Yılmaz, süreci şu şekilde anlattı: "iPhone 6S Plus kullanıcısıyım. Telefonun, arama ekranında mevcut olmayan bir veriyi gösterdiğini fark ettim. Firmayla irtibata geçtim. iOS 10 güncellemesiyle sorun ortadan kalktı. Apple'ın listesinde çalıştığım kurumla birlikte adımın geçtiğini gördüm. Gurur vericiydi."