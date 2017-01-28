Yol Durumu
  1. Rupi deneyi
  2. BM'den İslamofobi çıkışı

açık kalmış!

PTT memuru , 6S’in güvenlik açığını yakaladı. Şirketi uyarıp, sorunun giderilmesini sağladı. Bu sayede Apple’ın listesine adını yazdıran ilk Türk olmayı başardı...

iPhone açık kalmış!
ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone, dünyayı sardı. Ancak teknoloji devinin güvenlik açığını PTT Genel Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Fatma Yılmaz yakaladı. iPhone 6S Plus kullanan Yılmaz, telefonda bir güvenlik açığının olduğunu anladı. Firmaya durumu anlattı. 1 yıl süren yazışmaların ardından firma sorunu doğruladı. Apple, iOS 10 yazılım güncellemesiyle güvenlik açığını ortadan kaldırdı. Apple, güvenlik açıklarını belirleyenleri kaydettikleri listeye Yılmaz'ın da adını yazdı. Yılmaz, bu listede yer alan ilk Türk olarak hafızalara kazındı. Yılmaz, süreci şu şekilde anlattı: "iPhone 6S Plus kullanıcısıyım. Telefonun, arama ekranında mevcut olmayan bir veriyi gösterdiğini fark ettim. Firmayla irtibata geçtim. iOS 10 güncellemesiyle sorun ortadan kalktı. Apple'ın listesinde çalıştığım kurumla birlikte adımın geçtiğini gördüm. Gurur vericiydi."
Etiketler: ,
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar