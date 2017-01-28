iPhone açık kalmış!

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone, dünyayı sardı. Ancak teknoloji devinin güvenlik açığını PTTGenel Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan FatmaYılmaz yakaladı. iPhone6S Plus kullanan Yılmaz, telefonda bir güvenlik açığının olduğunu anladı. Firmaya durumu anlattı. 1 yıl süren yazışmaların ardından firma sorunu doğruladı. Apple, iOS 10 yazılım güncellemesiyle güvenlik açığını ortadan kaldırdı. Apple, güvenlik açıklarını belirleyenleri kaydettikleri listeye Yılmaz'ın da adını yazdı. Yılmaz, bu listede yer alan ilk Türk olarak hafızalara kazındı. Yılmaz, süreci şu şekilde anlattı: "iPhone 6S Pluskullanıcısıyım. Telefonun,arama ekranında mevcutolmayan bir veriyi gösterdiğinifark ettim. Firmayla irtibatageçtim. iOS 10 güncellemesiylesorun ortadan kalktı. Apple'ınlistesinde çalıştığım kurumlabirlikte adımın geçtiğinigördüm. Gurur vericiydi."
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