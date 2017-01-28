HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakırda'ki bir dava kapsamında tatil yaptığı Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
HDP Milletvekili Hüda Kaya, tatil yaptığı 5 yıldızlı termal otelde, saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaya'nın gözaltına alındığını HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu.
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya'nın Diyarbakır'daki bir davadan dolayı Afyonkarahisar'da gözaltına alındığını belirtti.
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e, ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrenciklerini açıkladı.
Hüda Kaya mahkemenin zorla getirme kararı uyarınca 8 Aralık 2016'da da gözaltına alınmıştı.
kalan karakter 1000
güneydoğuda milletin evine barkına hendek kazarak garibanların yuvalarını başlarına yıktılar kendileride 5 yıldızlı otel sahunalarında pisliklerini atıyorlar Müslüman )kılığından çık Lenin seni bu kılıkta görmesin ananı beller benden söylemesi (Tu temsilciyimınıni)(bir kürt olarak Sen banim temsilcim değilsin)
yerinde karar
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.