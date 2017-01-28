Hayata tutunamadı

Hatay'da 3 Ocak Salı günü akşam saatlerinde E-91 karayolunda meydana gelen kazada, İskenderun Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Eda Tütüncü (19) ve aynı yaştaki arkadaşı Rabia Turhan yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hafif ticari araç, genç kızlara çarptı. Kazada Eda Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Rabia Turhan ise hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak 24 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren genç kızı, hayatını kaybetti. Rabia Turhan'ın cenazesi ailesi tarafından sabah saatlerinde Siirt'e götürüldü.