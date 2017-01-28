Hayata tutunamadı

Hatay'da 3 Ocak Salı günü akşam saatlerinde E-91 karayolunda meydana gelen kazada, İskenderun Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Eda Tütüncü (19) ve aynı yaştaki arkadaşı RabiaTurhan yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hafif ticari araç, genç kızlara çarptı. Kazada Eda Tütüncüolay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan RabiaTurhan ise hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak 24 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren genç kızı, hayatını kaybetti. Rabia Turhan'ın cenazesi ailesi tarafından sabahsaatlerinde Siirt'e götürüldü.
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