Hakimiyeti bitti

Teröristbaşı Gülen ile çetesi her türlü kumpasa imza attı. Şike kumpası ise FETÖ'nün oyunlarının ilk sırasında yer aldı. HakimMehmet Ekinci, o kumpasın davalarına baktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak kaçıpsırra kadem bastı. İşte FETÖ'nün hakimi olan o hain, dün Yalova'da yakalandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen FETÖ ile bağlantılı Selam Tevhid kumpası davası kapsamında firari olarak aranan Mehmet Ekinci'nin kentte kaldığı açıklandı.
DOKUNAMAZSINIZ!
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere de el konulduğu vurgulandı. İmaj değiştiren FETÖ'cüyü bıyıkları da kurtaramadı. Ekinci'nin karşısında polisleri görünce "Ben hakimim bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum" diye bağırdı. Bu arada Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.
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