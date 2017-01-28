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iyeti bitti

, ’nün ındaki iydi! Firariydi. Yalova’da lüks bir sitede yakayı ele verdi! Bıyık bırakıp imaj değiştirmişti! Polise “Avukatımı istiyorum” dedi

Hakimiyeti bitti
Teröristbaşı Gülen ile çetesi her türlü a imza attı. kumpası ise 'nün oyunlarının ilk sırasında yer aldı. , o kumpasın davalarına baktı. 15 Temmuz girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak kaçıp sırra kadem bastı. İşte FETÖ'nün hakimi olan o hain, dün Yalova'da yakalandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen FETÖ ile bağlantılı Selam Tevhid kumpası davası kapsamında firari olarak aranan Mehmet Ekinci'nin kentte kaldığı açıklandı.

DOKUNAMAZSINIZ!
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere de el konulduğu vurgulandı. İmaj değiştiren FETÖ'cüyü bıyıkları da kurtaramadı. Ekinci'nin karşısında polisleri görünce "Ben hakimim bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum" diye bağırdı. Bu arada Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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