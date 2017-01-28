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Güçlü Türkiye için EVET

Anayasa değişikliği referandumu için sosyal medyada başlatılan ‘EVET’ kampanyasına destek çığ gibi. İş dünyası, sanat ve spor camiasından birçok kişi ‘Güçlü Türkiye’ için ‘EVET’ dedi...

Güçlü Türkiye için EVET
Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'evet' kampanyası, 'hayır'cıların linç kampanyasına rağmen destek görmeye devam ediyor. Evet diyenlerden milli futbolcu Arda Turan, kendisine yönelik hakaretlere instagram'dan cevap verdi. Kimseyi kırmadan, birey olma hakkını kullanarak, hür iradesiyle fikrini belirttiğini söyleyen yıldız oyuncu, "Bu ülkeye ve Atatürk'e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargılamak, kimsenin haddi değildir" dedi. Kampanyaya Ankara'nın Kazan ilçesindeki 15 Temmuz gazileri de destek verdi. Siyaset, iş dünyası, sanat ve sporculardan "EVET" diyenler:

Gazi Mustafa Zorova: Zamanında Menderes'te hayır dedik, idam ettiler. Bir daha bu oyuna gelmeyeceğim. Şimdi evet diyeceğim ki hayırlı olsun.
Gazi Serkan Tuna, "Güçlü ve büyük bir Türkiye için EVET.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk: Ülkem için vatanım için ve güçlü bir Türkiye için ben de EVET diyorum.
Gazi Cafer Akın: 15 Temmuz bir daha yaşanmasın diye EVET. ŞARKICI Doğuş: Sizinkiler 'Hayır' dediklerinde demokratik direniş oluyor, bizimkiler 'Evet' dediklerinde sarayın yalakası oluyorlar öyle mi? "Evet" diyoruz! Herkes haddini bilsin.
Modacı Hakan Akkaya: Daha güçlü ve daha güvenli bir Türkiye için ben de varım, EVET diyorum...
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ardahan Posof'ta çobanlık yapan Köksal Yardımcı'ya çağrıda bulunarak, "Milletin iradesinin önündeki engelleri ilahiyane kaldıracak olan bu fırsat için referandum da EVET diyorum.
Köksal Yardımcı: Mustafa Demir kardeşim çağrını aldım, çok memnun kaldım. Reis-i Cumhuruma, Başbakanıma, milletvekillerime selamlarımı iletiyorum. Ben de bu çağrınıza evet diyorum.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay: Güçlü Türkiye ve güçlü yarınlar için varım.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar: Memleketimizin istikrarı için gençlerimizin ve evlatlarımızın geleceği için, EVET ben de Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyorum. Ben de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanımız ve MÜSİAD başkanımız Nail Olpak'ı davet ediyorum.
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak: Ülkemizin kalkınması için önemli bir adım olan yeni Anayasa için, üretmeye ve büyümeye devam etmek için, daha güçlü bir Türkiye ve sağlam bir irade için, EVET ben de varım.
Efsane güreşçi Hamza Yerlikaya: Büyüyen güçlenen Türkiye için ben de varım, evet diyorum.
Şarkıcı Yeşim Salkım: Ben de varım.
Şarkıcı Niran Ünsal: Güçlü ve Büyük bir Türkiye için ben de varım. EVET...
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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