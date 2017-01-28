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abisinden skandal sözler

/'nin 'abi' ve 'abla' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden 36'sı tutuklandı. Tutuklanan 27 kişide örgütün şifreli iletişim sistemi Bylock çıktığı belirtilirken, tutuklanan abi M.D'nin yapılan teknik takibinde, 15 Temmuz şehitleri için, "Hiç üzüntü duymuyorum, öldülerse öldüler bana ne" dediği öne sürüldü.

FETÖ abisinden skandal sözler

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, /'nin abi ve abla yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 15'i abi 27'si abla olan gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 42 kişiden 27'sinde Bylock çıktı. Gözaltındaki kişilerin emniyetteki sorgularında birbirlerini tanımadıklarını söyledikleri iddia edilirken yapılan çalışmada, bu kişilerin 22 Temmuz'da örgüte yönelik yapılan operasyonda Çağlayan Adliyesi'ne gelerek örgüt üyelerine destek verdikleri, otel ve bazı adreslerde biraraya geldiklerinin belirlendiği iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre; örgüt üyelerine yönelik teknik takipte, örgüt üyesi abi M.D'nin başka bir örgüt üyesiyle 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı görüşmede, şehit olanlar için "Hiç üzüntü duymuyorum, öldülerese öldülere bana ne" dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 42 kişiden 36'sı tutuklandı. 4'ü adli kontrolle 6 kişi serbest kaldı.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi 17:38
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Vatan haini,bozguncu terörist.

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evet0
hayır0
cevapla 28.01.2017 21:29
antifatos antifatos

hapishanelerde curuyerek,inleyerek geberin seytan arkasindda kosanlar banane

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.01.2017 18:16
sema32 sema32

geregi yapilsin, fetöcülere lütfen agir cezalar verilsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.01.2017 17:59
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