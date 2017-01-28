Eşini öldürüp intihar etti

Samsun'da dün Seyfettin D. (57) boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Şükran D. (46) ile karşılaştı. Çift arasında başlayan tartışmada cani koca, montunun altında taşıdığı tek kırma av tüfeği ile eşi Şükran D.'nin başına bir el ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, karı kocanın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesedi Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.